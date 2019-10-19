Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании

Эйбар — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
13′
Антуан Гризманн
Шарлес Диас
24′
Папакули Диоп
24′
46′
Серджи Роберто
Нелсон Семеду
58′
Лионель Месси
Педро Леон
Эду Экспосито
63′
66′
Луис Суарес
Сержи Энрик
Такаси Инуи
71′
71′
Артур
Артуро Видаль
79′
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
Шарлес Диас
Кике Гарсия
79′
Серхио Альварес
82′
Такаси Инуи
88′
Эду Экспосито
90′
"Барселона" в гостях победила "Эйбар" в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Эйбаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Барселоны".
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