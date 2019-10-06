Футбол

РИА НовостиРИА НовостиФутболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером

Барселона — Севилья
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
22′
Серхио Регилон
Луис Суарес
27′
Артуро Видаль
32′
34′
Даниэл Каррису
Усман Дембеле
35′
Нелсон Семеду
39′
46′
Оливер Торрес
Жоан Жордан
46′
Нолито
Мунир Эль-Хаддади
Усман Дембеле
53′
Луис Суарес
64′
Артур
Серджи Бускетс
65′
65′
Люк де Йонг
Хавьер Эрнандес
Артуро Видаль
Иван Ракитич
70′
Жан-Клер Тодибо
Рональд Араухо
73′
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
84′
Рональд Араухо
87′
Усман Дембеле
88′
Серджи Бускетс
88′
90′+1′
Эвер Банега
Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений. Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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