Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева

Барселона — Валенсия
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Анссумане Фати
2′
Френки Де Йонг
7′
27′
Кевин Гамейро
31′
Родриго Морено
Жерар Пике
51′
Жорди Альба
53′
Анссумане Фати
Луис Суарес
60′
Луис Суарес
61′
67′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
67′
Ферран Торрес
Ли Кан Ин
69′
Ли Кан Ин
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
70′
72′
Родриго Морено
Максимилиано Гомес
Артур
Артуро Видаль
73′
78′
Максимилиано Гомес
Луис Суарес
82′
84′
Денис Черышев
90′+2′
Максимилиано Гомес
У проигравших отличились Кевин Гамейро (27) и Макси Гомес (90+2). Черышев вышел в матче на замену на 67-й минуте и отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом своей команды. "Барселона" набрала семь очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
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