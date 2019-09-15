Футбол
РИА Новости«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева
Анссумане Фати
|2′
Френки Де Йонг
|7′
|27′
Кевин Гамейро
|31′
Родриго Морено
Жерар Пике
|51′
Жорди Альба
|53′
Анссумане Фати
Луис Суарес
|60′
Луис Суарес
|61′
|67′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
|67′
Ферран Торрес
Ли Кан Ин
|69′
Ли Кан Ин
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
|70′
|72′
Родриго Морено
Максимилиано Гомес
Артур
Артуро Видаль
|73′
|78′
Максимилиано Гомес
Луис Суарес
|82′
|84′
Денис Черышев
|90′+2′
Максимилиано Гомес
|67%
|Владение мячом
|33%
|92%
|Процент точных передач
|84%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|10
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|13
|11
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
5
Бускетс
4
Ракитич
9
Суарес
2 ×
17
Гризманн
27
Перес
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
16
Ли Кан Ин
10
Парехо
17
Коклен
11
Черышев
22
Гомес
9
Гамейро
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
У проигравших отличились Кевин Гамейро (27) и Макси Гомес (90+2). Черышев вышел в матче на замену на 67-й минуте и отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом своей команды. "Барселона" набрала семь очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
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