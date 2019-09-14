«Барселона» одержала разгромную победу над «Валенсией» в матче четвёртого тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев — 5:1.

«Барселона» разгромила «Валенсию» с Черышевым в четвёртом туре Примеры

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