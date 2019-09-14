Футбол

RT на русскомRT на русском«Барселона» разгромила «Валенсию» с Черышевым в четвёртом туре Примеры

Барселона — Валенсия
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Анссумане Фати
2′
Френки Де Йонг
7′
27′
Кевин Гамейро
31′
Родриго Морено
Жерар Пике
51′
Жорди Альба
53′
Анссумане Фати
Луис Суарес
60′
Луис Суарес
61′
67′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
67′
Ферран Торрес
Ли Кан Ин
69′
Ли Кан Ин
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
70′
72′
Родриго Морено
Максимилиано Гомес
Артур
Артуро Видаль
73′
78′
Максимилиано Гомес
Луис Суарес
82′
84′
Денис Черышев
90′+2′
Максимилиано Гомес
«Барселона» одержала разгромную победу над «Валенсией» в матче четвёртого тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев — 5:1.
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