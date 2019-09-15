Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче чемпионата Испании

Барселона — Валенсия
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Анссумане Фати
2′
Френки Де Йонг
7′
27′
Кевин Гамейро
31′
Родриго Морено
Жерар Пике
51′
Жорди Альба
53′
Анссумане Фати
Луис Суарес
60′
Луис Суарес
61′
67′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
67′
Ферран Торрес
Ли Кан Ин
69′
Ли Кан Ин
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
70′
72′
Родриго Морено
Максимилиано Гомес
Артур
Артуро Видаль
73′
78′
Максимилиано Гомес
Луис Суарес
82′
84′
Денис Черышев
90′+2′
Максимилиано Гомес
«Барселона» одолела «Валенсию» в матче чемпионата Испании. Встреча четвертого тура состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой хозяев поля со счетом 5:2. «Барселона» открыла счет в матче на 2-й минуте. Гол на свой счет записал Ансумане Фати с передачи Френки де Йонга.
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