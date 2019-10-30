Матч проходил на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии и завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Победу каталонцам принесли голы Клесана Лангле, Артуро Видаля, Луиса Суареса и Лионеля Месси, ставшего автором двух забитых мячей. Единственный гол у "Вальядолида" забил защитник Кико.

«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол

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