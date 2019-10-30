Футбол

Вести.RuВести.Ru«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол

Барселона — Вальядолид
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
2′
15′
Кико
Артуро Видаль
29′
32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
34′
45′
Хоакин Фернандес Морено
53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
63′
66′
Оскар Плано
Энес Унал
68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
75′
Луис Суарес
77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
78′
79′
Мичел Эрреро
Матч проходил на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии и завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Победу каталонцам принесли голы Клесана Лангле, Артуро Видаля, Луиса Суареса и Лионеля Месси, ставшего автором двух забитых мячей. Единственный гол у "Вальядолида" забил защитник Кико.
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