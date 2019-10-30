Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и две голевые

Барселона — Вальядолид
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
2′
15′
Кико
Артуро Видаль
29′
32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
34′
45′
Хоакин Фернандес Морено
53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
63′
66′
Оскар Плано
Энес Унал
68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
75′
Луис Суарес
77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
78′
79′
Мичел Эрреро
«Барселона» переиграла «Вальядолид» в матче 11-го тура чемпионата Испании (5:1). Это седьмая победа сине-гранатовых подряд во всех турнирах. Аргентинский нападающий каталонцев Лионель Месси забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
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