Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Барселона» разгромила «Вальядолид» в чемпионате Испании

Барселона — Вальядолид
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
2′
15′
Кико
Артуро Видаль
29′
32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
34′
45′
Хоакин Фернандес Морено
53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
63′
66′
Оскар Плано
Энес Унал
68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
75′
Луис Суарес
77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
78′
79′
Мичел Эрреро
В поединке 11-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вальядолид». На «Камп Ноу» сине-гранатовые обыграли соперника со счетом 5:1. В составе каталонского клуба голы забили защитник Клесан Лангле, хавбек Артуро Видаль, а также форварды Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль.
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