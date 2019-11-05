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Спорт-Экспресс«Барселона» скрывает травму Дембеле
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле имеет проблемы со здоровьем. По информации AS, у 22-летнего француза повреждение левого бедра, из-за которого он пропустил матч 12-го тура чемпионата Испании с «Леванте», но клуб не разглашает медицинскую информацию.
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Источник: у Дембеле проблемы с мышцами левого бедра. «Барселона» скрывает травму
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