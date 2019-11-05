Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле имеет проблемы со здоровьем. По информации AS, у 22-летнего француза повреждение левого бедра, из-за которого он пропустил матч 12-го тура чемпионата Испании с «Леванте», но клуб не разглашает медицинскую информацию.

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Общество У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

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Политика США официально заявили о выходе из Парижского соглашения США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

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Армия и оружие США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.