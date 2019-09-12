Футбол
Матч ТВ«Барселона» стала лидером по посещаемости в сезоне-2018/19, «Реала» нет в тройке
«Барселона» стала самым посещаемым клубом на домашних матчах в прошлом сезоне. Сообщается, что на встречи каталонского клуба приходили 1,44 миллиона человек.
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Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости вчера в 14:36
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Здоровье
Британский врач прописал таблетки, которые вызвали рак у пациентки
Врач посоветовал ей принять препарат, а через несколько часов женщина заснула на пляже.
Вечерняя Москва вчера в 20:10
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Здоровье
Посольство РФ в Непале предупредило о риске заражения лихорадкой денге
Посольство России в Непале предупредило российских граждан о повышенном риске заражения лихорадкой денге на территории страны.
Российская газета вчера в 21:47
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Здоровье
Врач назвала первый и главный признак больных легких
Следом за астмой медики отмечают туберкулез. В данном случае людям нужно хотя бы 1 раз в год проходить флюорографию грудной клетки.
OAnews 00:28
Армия и оружие
В Великобритании назвали самое опасное оружие России
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Политика
Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома
Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Минкомсвязи отстаивает выделение стандартных частот для 5G-сетей
Как сообщает РИА "Новости", в России диапазон занят другими службами, включая силовые.
РЕН ТВ вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина назвала мерзостью слова Джона Уоррена об их романе
Bimru.ru вчера в 11:05
Армия и оружие
В Крыму построят два первых российских вертолетоносца
Первые два российских вертолетоносца начнут строить в Крыму.
Аргументы недели вчера в 00:35
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Футбол
Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе
Форвард «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом португальской Примейры, сообщает «твиттер» турнира.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:42
Культура
Розенбаум впервые после операции появился на концерте памяти Кобзона
Телепрограмма вчера в 13:16
Финансы
Стало известно, как будут расти пенсии в ближайшие 3 года
В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать на 6,3 процента, а 2022 - на 5,9 процентов.
Республиканская Телевизионная Сеть 02:39
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Здоровье
Детская поликлиника №3 в Туле временно сменила адрес
Тульская служба новостей вчера в 08:22
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19