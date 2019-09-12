Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Барселона» стала лидером по посещаемости в сезоне-2018/19, «Реала» нет в тройке

3 фото
«Барселона» стала самым посещаемым клубом на домашних матчах в прошлом сезоне. Сообщается, что на встречи каталонского клуба приходили 1,44 миллиона человек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» стала лидером по посещаемости в Европе в сезоне-2018/19

РИА Новости00:17

«Барселона» стала лидером по посещаемости в сезоне-2018/19, «Реала» нет в тройке

Матч ТВ01:51

«Барселона» – лидер по посещаемости домашних матчей в Европе в сезоне-2018/19. «МЮ» – 2-й, «Боруссия» – 3-я, «Реал» – 5-й

Sports.ru01:20

«Барселона» стала лидером по посещаемости в сезоне-2018/19, «Реала» нет в тройке

Sportbox.RU01:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 02:49, Вашингтон
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Известия 00:53
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Общество

Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову

Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости вчера в 14:36
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Здоровье

Британский врач прописал таблетки, которые вызвали рак у пациентки

Врач посоветовал ей принять препарат, а через несколько часов женщина заснула на пляже.
Вечерняя Москва вчера в 20:10
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Здоровье

Посольство РФ в Непале предупредило о риске заражения лихорадкой денге

Посольство России в Непале предупредило российских граждан о повышенном риске заражения лихорадкой денге на территории страны.
Российская газета вчера в 21:47
Политика

«Единая Россия» меняет спикера Курчатовского райсовета Челябинска

Znak.com 01:53
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Политика

Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Здоровье

Врач назвала первый и главный признак больных легких

Следом за астмой медики отмечают туберкулез. В данном случае людям нужно хотя бы 1 раз в год проходить флюорографию грудной клетки.
OAnews 00:28
Армия и оружие

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Политика

Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома

Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика

Минкомсвязи отстаивает выделение стандартных частот для 5G-сетей

Как сообщает РИА "Новости", в России диапазон занят другими службами, включая силовые.
РЕН ТВ вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина назвала мерзостью слова Джона Уоррена об их романе

Bimru.ru вчера в 11:05
Армия и оружие

В Крыму построят два первых российских вертолетоносца

Первые два российских вертолетоносца начнут строить в Крыму.
Аргументы недели вчера в 00:35
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Футбол

Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе

Форвард «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом португальской Примейры, сообщает «твиттер» турнира.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:42
Культура

Розенбаум впервые после операции появился на концерте памяти Кобзона

Телепрограмма вчера в 13:16
Финансы

Стало известно, как будут расти пенсии в ближайшие 3 года

В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать на 6,3 процента, а 2022 - на 5,9 процентов.
Республиканская Телевизионная Сеть 02:39
Общество

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

Российская газета вчера в 15:00
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Здоровье

Детская поликлиника №3 в Туле временно сменила адрес

Тульская служба новостей вчера в 08:22
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное