Испанские СМИ подсчитали потери футбольного клуба «Барселона» из-за пандемии COVID-19 и несыгранных матчей на «Камп Ноу». Каталонский клуб за каждую несостоявшуюся игру на своём стадионе теряет €3,3 млн, пишет Marca. В эту сумму в основном входят деньги, которые клуб получает за билеты.

«Барселона» теряет миллионы за каждый несыгранный матч

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