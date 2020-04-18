Коронавирус
News.ru«Барселона» теряет миллионы за каждый несыгранный матч
Испанские СМИ подсчитали потери футбольного клуба «Барселона» из-за пандемии COVID-19 и несыгранных матчей на «Камп Ноу». Каталонский клуб за каждую несостоявшуюся игру на своём стадионе теряет €3,3 млн, пишет Marca. В эту сумму в основном входят деньги, которые клуб получает за билеты.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
Экономика
Экономист предложил напечатать триллионы рублей, чтобы спасти россиян от кризиса
Ранее депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга обратились к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выплатить взрослым россиянам по 25 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 08:10
Политика
Жириновский потребовал от миллиардеров раздать деньги гражданам
Москва, 17 апреля 2020, 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне коронавируса призвал миллиардеров раздать деньги гражданам России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM вчера в 02:57
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:52
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru 10:56
Здоровье
Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19
Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай.
РБК 11:05
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Политика
Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Здоровье
В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности
Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
Пенза-взгляд 02:04
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Транспорт
Москвичей обязали включать номер проездных карт в цифровые пропуска
Включение номеров электронных проездных карт в цифровые пропуска с 22 апреля становится обязательным в Москве, без этого карты не сработают, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 04:01
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
РИА Новости вчера в 22:14
Киберспорт
За прохождение бесплатной Cyrano Story могут подарить хоррор Moons of Madness
Игромания.ру 09:18
Наука
Кольцехвостые лемуры научились привлекать самок цветочным ароматом
Токио, 18 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Приятный фруктово-цветочный аромат, используя особые железы на своих запястьях, источают самцы кольцехвостых лемуров с целью привлечения самок в брачный период.
REGNUM 03:47
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
Общество
Эксперт назвал «самое опасное» свойство коронавируса
По последним данным ВОЗ, заразились около 2,2 миллиона человек, более 140 тысяч умерли.
РИА Новости 09:19
Общество
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Путешествия
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram, что коронавирус "останется с нами навсегда", присоединившись к сонму вирусов и бактерий, с которыми человечество уже сосуществует.
РИА Новости 05:28
Политика
Трудовым мигрантам разрешили до 15 июня не платить за патенты
Как говорится в указе, обязательным условием становится соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.
Говорит Москва 09:30
Здоровье
Онищенко раскритиковал медиков, комментирующих данные о коронавирусе
Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского правительства – призвал доверять информации о новом типе коронавируса COVID-19, которая исходит только от профильных специалистов, в частности, врачей-инфекционистов.
Свободная Пресса 10:11
Общество
В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя
Власти Свердловской области рассматривают вариант ограничения продажи алкоголя во время режима всеобщей самоизоляции.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:54
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
Правительство установило максимальные выплаты безработным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 08:58
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
Известия вчера в 05:50