Футбол

Советский спортСоветский спорт«Барселона» уступила в гостях «Леванте»

Леванте — Барселона
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
12′
Артур
38′
Лионель Месси
41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
52′
56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
60′
Энис Барди
Рубен Рочина
62′
Борха Майораль
63′
63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
66′
Жерар Пике
66′
Артур
Анссумане Фати
67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
68′
81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
82′
86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
88′
Матч 12-го тура испанской Примеры Леванте Барселона завершился поражением каталонского клуба (1:3). В самом начале поединка форвард сине-гранатовых Лионель Месси вывел гостей вперед.
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