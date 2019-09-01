В четвeртом туре Примеры «Барселона» с крупным счетом победила «Валенсию» (5:2). В последних трех встречах каталонцы забили 12 голов. В турнирной таблице действующие чемпионы идут четвертыми.

Политика Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.

Шоу-бизнес Гузеева похудела и перекрасила волосы За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.

Происшествия В Казахстане поезд столкнулся с автобусом Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Футбол «Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов» "Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".

Единоборства Тайсон Фьюри победил Отто Валлина Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.

Волейбол Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями россиян СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Футбол Семак назвал задачу «Зенита» в Лиге чемпионов Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.

Происшествия В Свердловской области автомобиль утонул в реке Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.

Политика Китайская экономика сохраняет устойчивые темпы развития в 2019 году «Первые восемь месяцев текущего года показали, что экономика в целом сохраняет ровное и устойчивое развитие», - сообщил Ли Кэцян.

Политика США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отказался подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Политика Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Экономика Суд решил обязать ЦБ возобновить лицензии страховщика «Респект» Суд решил обязать Центробанк возобновить действие лицензий СК "Респект" в течение месяца после вступления решения в силу.

Политика Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Общество В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Армия и оружие В Афганистане ликвидировали двух «теневых губернаторов» талибов Не менее 35 боевиков запрещенного в России радикального движения "Талибан" удалось ликвидировать вооруженным силам Афганистана.

Финансы ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8% ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".