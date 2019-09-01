Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Барселона» в последних трех матчах забила 12 голов

Барселона — Валенсия
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Анссумане Фати
2′
Френки Де Йонг
7′
27′
Кевин Гамейро
31′
Родриго Морено
Жерар Пике
51′
Жорди Альба
53′
Анссумане Фати
Луис Суарес
60′
Луис Суарес
61′
67′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
67′
Ферран Торрес
Ли Кан Ин
69′
Ли Кан Ин
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
70′
72′
Родриго Морено
Максимилиано Гомес
Артур
Артуро Видаль
73′
78′
Максимилиано Гомес
Луис Суарес
82′
84′
Денис Черышев
90′+2′
Максимилиано Гомес
В четвeртом туре Примеры «Барселона» с крупным счетом победила «Валенсию» (5:2). В последних трех встречах каталонцы забили 12 голов. В турнирной таблице действующие чемпионы идут четвертыми.
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