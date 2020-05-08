Коронавирус
Soccer.ru«Барселона» возобновила тренировки
Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
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С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Игры
Humble Bundle дарит Steam-версию стратегии Ashes of the Singularity: Escalation
Ashes of Singularity: Escalation – научно-фантастическая стратегия в реальном времени от разработчиков Sins of a Solar Empire, в которой человечеству предстоит сразиться с машинами, угрожающими существованию людской расы.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов
МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
Общество
«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня
Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
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У журналиста Павла Лобкова обнаружили коронавирус
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33-летняя телеведущая заразилась коронавирусом. Об этом Мария Ивакова сообщила на своей странице в Instagram.
Sunmag.me 09:33
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Общество
Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали
Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Футбол
АПЛ пригрозила аутсайдерам вылетом, если они откажутся возобновить сезон
Ряд аутсайдеров АПЛ выступают против возобновления сезона на нейтральных стадионах без зрителей.
ODDS.ru вчера в 04:23
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Армия и оружие
США выведут часть сил из Саудовской Аравии
США намерено сократить военное присутствие в Саудовской Аравии.
Деловое.ТВ 04:47
Здоровье
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Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
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Lenta.ru 05:53
Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы
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Экономика
В НИУ ВШЭ сопоставили спад реальных доходов и эффект от мер поддержки
По оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.
REGNUM 06:29
Общество
Названы сроки спада новых случаев коронавируса в России до единичных
Спад новых случаев коронавируса в России до единичных произойдет к концу лета.
Lenta.ru 14:59
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
Экспресс газета 07:01
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
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Здоровье
Скрытый пик эпидемии коронавируса допустили в России
Врач допустил скрытый пик эпидемии коронавируса в России.
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Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
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Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии каронавируса.
Вести ФМ 03:43
Общество
Жители Москвы пожаловались на аннулирование цифровых пропусков
Жители Москвы рассказали о массовом аннулировании цифровых пропусков.
Дождь 04:05
Футбол
Главный тренер клуба РПЛ объяснил пользу пивных застолий для команды
Главный тренер клуба Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Вадим Евсеев объяснил пользу пивных застолий для команды.
Lenta.ru 14:14
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53