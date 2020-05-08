Игроки «Барселоны» возобновили тренировки. Как сообщает пресс-служба «Барселоны», футболисты сегодня тренировались на базе клуба. Вчера стало известно, что все игроки «Барсы» сдали отрицательные тесты на коронавирус и были допущены к занятиям.

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,8K

Политика Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян Российский народ во времена испытаний всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи — патриотизма и любви к Отечеству, сказал Президент России Владимир Путин.

Армия и оружие ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера. 17

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Технологии «ВКонтакте» начала тестировать групповые видеозвонки Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию групповых видеозвонков.

Общество У протоиерея Димитрия Смирнова обнаружили коронавирус В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. 184

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 42

Политика Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам Россия благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу. 1

Политика Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. 386

Политика Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой. 542