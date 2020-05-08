Коронавирус

Sports.ruSports.ru«Барселона» возобновила тренировки на базе

Игроки «Барселоны» возобновили тренировки. Как сообщает пресс-служба «Барселоны», футболисты сегодня тренировались на базе клуба. Вчера стало известно, что все игроки «Барсы» сдали отрицательные тесты на коронавирус и были допущены к занятиям.
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«Барселона» возобновила тренировки на клубной базе

Sport.ru06:29

«Барселона» возобновила тренировки

Евро-футбол.ру07:11

«Барселона» возобновила тренировки на базе

Sports.ru06:00

Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам на базе клуба

РИА Новости06:52

«Барселона» возобновила тренировки

Soccer.ru06:41

«Барселона» объявила о возобновлении тренировок

Чемпионатвчера в 17:51

«Барселона» объявила о возобновлении с пятницы тренировочного процесса

Бомбардир.рувчера в 15:36
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
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Первый самолет с российскими военными покинул Италию

Известия 07:35
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Политика

Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян

Российский народ во времена испытаний всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи — патриотизма и любви к Отечеству, сказал Президент России Владимир Путин.
Парламентская газета 07:51
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
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Общество

Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X

RuNews24.ru 05 мая в 23:38
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Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
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Мишустин провел видеосовещание с кабмином из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам.
РБК 07:46
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Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:41
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Технологии

«ВКонтакте» начала тестировать групповые видеозвонки

Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию групповых видеозвонков.
ТАСС 07:08
Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
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Общество

У протоиерея Димитрия Смирнова обнаружили коронавирус

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723.
ТАСС 06:14
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Здоровье

Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19

Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:26
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Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40
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Происшествия

Труп пропавшего без вести 26-летнего парня нашли в реке Дон

Выяснилось, что найден пропавший без вести месяц назад житель Данкова Андрей Кондукторов.
Gorod48 03:45
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском вчера в 03:55
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Политика

Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам

Россия благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:21
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:42
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
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Общество

Сергей Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

В Москве коронавирус подтверждён у 92 тысяч человек, скончались 905 пациентов, выздоровели почти 10 тысяч.
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Авто

Новый Mitsubishi Outlander получит двигатель от Nissan

Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail новых поколений породнятся куда сильнее, чем ожидалось.
Автоновости дня вчера в 02:35
Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
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Шоу-бизнес

Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм

Британская певица Адель, которая похудела на несколько десятков килограммов, удивила фанатов своим внешним видом.
Народные новости 06 мая в 14:00
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Общество

Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».
REGNUM 07:48
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Общество

Выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона ветеранов

Вести.Ru 06:47
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Илон Маск надеется успешно чипировать мозг человека в ближайшем году

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском в 2016 году, работает над созданием интерфейс мозга-компьютера для применения на людях.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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