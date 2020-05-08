Коронавирус
Sports.ru«Барселона» возобновила тренировки на базе
Игроки «Барселоны» возобновили тренировки. Как сообщает пресс-служба «Барселоны», футболисты сегодня тренировались на базе клуба. Вчера стало известно, что все игроки «Барсы» сдали отрицательные тесты на коронавирус и были допущены к занятиям.
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Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:35
Политика
Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
Российский народ во времена испытаний всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи — патриотизма и любви к Отечеству, сказал Президент России Владимир Путин.
Парламентская газета 07:51
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:56
Общество
Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Игры
Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X
RuNews24.ru 05 мая в 23:38
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Политика
Мишустин провел видеосовещание с кабмином из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам.
РБК 07:46
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:41
Технологии
«ВКонтакте» начала тестировать групповые видеозвонки
Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию групповых видеозвонков.
ТАСС 07:08
Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Общество
У протоиерея Димитрия Смирнова обнаружили коронавирус
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723.
ТАСС 06:14
Здоровье
Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19
Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:26
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40
Происшествия
Труп пропавшего без вести 26-летнего парня нашли в реке Дон
Выяснилось, что найден пропавший без вести месяц назад житель Данкова Андрей Кондукторов.
Gorod48 03:45
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Политика
Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам
Россия благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:21
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:42
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Общество
Сергей Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
В Москве коронавирус подтверждён у 92 тысяч человек, скончались 905 пациентов, выздоровели почти 10 тысяч.
Говорит Москва 03:29
Авто
Новый Mitsubishi Outlander получит двигатель от Nissan
Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail новых поколений породнятся куда сильнее, чем ожидалось.
Автоновости дня вчера в 02:35
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
Британская певица Адель, которая похудела на несколько десятков килограммов, удивила фанатов своим внешним видом.
Народные новости 06 мая в 14:00
Общество
Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».
REGNUM 07:48
Технологии
Илон Маск надеется успешно чипировать мозг человека в ближайшем году
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском в 2016 году, работает над созданием интерфейс мозга-компьютера для применения на людях.
Актуальные Новости 02:44