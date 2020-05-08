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Soccer.ruSoccer.ru«Барселона» возобновила тренировки

Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
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«Барселона» опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина

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Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей

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