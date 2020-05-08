Коронавирус
Soccer.ru«Барселона» возобновила тренировки
Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
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Здоровье
В свердловском госпитале ветеранов медики заразились коронавирусом
Несколько медицинских работников свердловского областного госпиталя ветеранов войн заразились коронавирусом.
Политсовет 05:52
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Финансы
Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% в годовом выражении до 39,8 миллиарда руб. На прибыль повлияли троекратный (до 45 миллиардов руб.) рост расходов на резервы и обесценение (до 38 миллиардов руб.) ряда непрофильных активов.
Вести.Ru 03:37
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля.
Lenta.ru 08:53
Политика
Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению
Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.
ТВ Центр 06:29
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Политика
Грузия отозвала посла Украины после назначения Саакашвили
По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, страна отозвала своего посла в Украине для консультаций после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен председателем комитета по исполнительной реформе Украины.
Chelindustry.ru 07:37
Единоборства
Хрюнов предложил Тайсону провести бои с Харитоновым и Емельяненко
Российский промоутер Владимир Хрюнов предложил американскому боксеру Майку Тайсону провести благотворительные поединки с отечественными бойцами смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.
РИА Новости 06 мая в 10:09
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru вчера в 05:00
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Общество
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Рамблер вчера в 04:54
Политика
Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году
Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Газета.Ru 08:06
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Экономика
Безработица в США в апреле взлетела до рекордных 14,7%
Безработица в стране подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте.
Интерфакс 08:49
Общество
Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Футбол
Россия предоставила УЕФА гарантии проведения Евро-2020 в Петербурге
Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии проведения матчей чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года.
Peterburg2.ru 06:54
Здоровье
Коронавирус найден в сперме пациентов
Как сообщает агентство Reuters, в предыдущих исследованиях на небольших выборках не удавалось обнаружить коронавирус в сперме пациентов.
Вести.Ru 06:25
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Общество
Стала известна основная причина распространения коронавируса
Специалисты Федерального университета Баии в Бразилии назвали основную причину распространения коронавирусной инфекции в мире.
Страна Советов on-line 09:09
Общество
С 12 мая в Пермском крае разрешат работу парикмахерских
Как отметил замруководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок, в регионе с учётом текущей ситуации с 12 мая предлагается открыть парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью более 50 кв. м, салоны по продаже и ремонту автомобилей.
Новый компаньон 08:16
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Экономика
Mastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода
В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
BFM.ru 08:40
Общество
Россиянам советуют носить с собой документы на жилье
Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28