Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ru«Барселона» возобновила тренировки

Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Барселона» возобновила тренировки на клубной базе

Sport.ru06:29

«Барселона» объявила о возобновлении тренировок

Чемпионатвчера в 17:51

Месси и другие игроки «Барселоны» возобновили тренировки на клубной базе

Sport24.ru05:43

«Барселона» возобновила тренировки на базе

Sports.ru06:00

«Барселона» возобновила тренировки на клубной базе

Спорт-Экспресс05:48

«Барселона» возобновила тренировки

Soccer.ru06:41

Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам на базе клуба

РИА Новости06:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Здоровье

В свердловском госпитале ветеранов медики заразились коронавирусом

Несколько медицинских работников свердловского областного госпиталя ветеранов войн заразились коронавирусом.
Политсовет 05:52
16
Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
639
Общество

Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения

Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
139
Финансы

Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% в годовом выражении до 39,8 миллиарда руб. На прибыль повлияли троекратный (до 45 миллиардов руб.) рост расходов на резервы и обесценение (до 38 миллиардов руб.) ряда непрофильных активов.
Вести.Ru 03:37
5
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
254
Общество

За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей

Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля.
Lenta.ru 08:53
3
Политика

Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению

Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.
ТВ Центр 06:29
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
606
Политика

Грузия отозвала посла Украины после назначения Саакашвили

По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, страна отозвала своего посла в Украине для консультаций после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен председателем комитета по исполнительной реформе Украины.
Chelindustry.ru 07:37
628
Единоборства

Хрюнов предложил Тайсону провести бои с Харитоновым и Емельяненко

Российский промоутер Владимир Хрюнов предложил американскому боксеру Майку Тайсону провести благотворительные поединки с отечественными бойцами смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.
РИА Новости 06 мая в 10:09
3
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
28
Игры

Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru вчера в 05:00
8
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
474
Общество

Решена судьба курортного сезона в Крыму

Рамблер вчера в 04:54
1,2K
Политика

Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году

Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Газета.Ru 08:06
Общество

SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США

Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
638
Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
230
Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
2,5K
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
1K
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
53
Экономика

Безработица в США в апреле взлетела до рекордных 14,7%

Безработица в стране подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте.
Интерфакс 08:49
8
Общество

Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
2
Футбол

Россия предоставила УЕФА гарантии проведения Евро-2020 в Петербурге

Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии проведения матчей чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года.
Peterburg2.ru 06:54
Здоровье

Коронавирус найден в сперме пациентов

Как сообщает агентство Reuters, в предыдущих исследованиях на небольших выборках не удавалось обнаружить коронавирус в сперме пациентов.
Вести.Ru 06:25
9
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
2,7K
Общество

Стала известна основная причина распространения коронавируса

Специалисты Федерального университета Баии в Бразилии назвали основную причину распространения коронавирусной инфекции в мире.
Страна Советов on-line 09:09
3
Общество

С 12 мая в Пермском крае разрешат работу парикмахерских

Как отметил замруководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок, в регионе с учётом текущей ситуации с 12 мая предлагается открыть парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью более 50 кв. м, салоны по продаже и ремонту автомобилей.
Новый компаньон 08:16
14
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
183
Экономика

Mastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода

В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
BFM.ru 08:40
16
Общество

Россиянам советуют носить с собой документы на жилье

Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28
754
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное