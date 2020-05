Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.

