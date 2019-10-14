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В общей сложности 100 лет тюрьмы. Какой кошмар. Нужно отреагировать. Ради будущего наших сыновей и дочерей. Ради демократии. Ради Европы. Ради Каталонии.
— Карлес Пучдемон, испанский журналистDaily Storm 04:38
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