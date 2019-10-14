Политика

Lenta.ruLenta.ru«Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии

Ранее 14 октября Верховный суд Испании вынес приговор каталонским политикам, организовавшим референдум о независимости региона в 2017 году. Осужденные получили тюремные сроки от девяти до 13 лет. Еще трое чиновников получили штрафы, но избежали лишения свободы.
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Карлес Пучдемон
В общей сложности 100 лет тюрьмы. Какой кошмар. Нужно отреагировать. Ради будущего наших сыновей и дочерей. Ради демократии. Ради Европы. Ради Каталонии.
— Карлес Пучдемон, испанский журналистDaily Storm 04:38

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