Футбол
Чемпионат«Барселона» выдала худший старт сезона в Примере за 25 лет
Рамон Азиз
|2′
|21′
Луис Суарес
|45′+4′
Жерар Пике
|46′
Карлес Перес
Лионель Месси
|46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
|48′
Янхель Эррера
|49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
|57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
|62′
|62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
|66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
|83′
Карлос Фернандес
|87′
|34%
|Владение мячом
|66%
|64%
|Процент точных передач
|88%
|4
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|3
|22
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Гранада
Расстановка 4‑5‑1
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
6
Херман Санчес
15
Нева
10
Пуэртас
4
Гоналон
12
Азиз
19
Монторо
7
Вадильо
24
Фернандес
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
31
Фати
20
Роберто
21
Де Йонг
22
Видаль
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Как сообщает Opta, в последний раз «Барселона» так неудачно стартовала в Примере 25 лет назад – в сезоне-1994/95. Тогда каталонцами руководил Йохан Круифф. С турнирной таблицей нынешнего розыгрыша чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».
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У «Барсы» все плохо: 7-е место, 1 удар в створ ворот «Гранады», худший старт за 25 лет
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