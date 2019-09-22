Как сообщает Opta, в последний раз «Барселона» так неудачно стартовала в Примере 25 лет назад – в сезоне-1994/95. Тогда каталонцами руководил Йохан Круифф. С турнирной таблицей нынешнего розыгрыша чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Барселона» выдала худший старт сезона в Примере за 25 лет

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