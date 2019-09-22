Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Барселона» выдала худший старт сезона в Примере за 25 лет

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
Как сообщает Opta, в последний раз «Барселона» так неудачно стартовала в Примере 25 лет назад – в сезоне-1994/95. Тогда каталонцами руководил Йохан Круифф. С турнирной таблицей нынешнего розыгрыша чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».
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