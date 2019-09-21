Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Барселона» выдала худший старт чемпионата Испании за 25 лет

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
Каталонская команда набрала семь очков в пяти стартовых матчах Примеры. Это худший старт «Барселоны» за минувшие 25 лет. В текущем чемпионате лидирует «Гранада», у которой десять очков.
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