Футбол

Pravda.RuPravda.Ru«Барселона» вышла в лидеры по посещаемости в Европе

"Барселона" стала лидером по количеству болельщиков, посетивших матчи каталонцев в прошлом сезоне. В отчете УЕФА указано, что аудитория "Барсы" составила 1,44 млн зрителей. Второе место занял "Манчестер Юнайтед", игры которого посетили 1,42 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» стала лидером по посещаемости в Европе в сезоне-2018/19

РИА Новости00:17

«Барселона» стала лидером по посещаемости в сезоне-2018/19, «Реала» нет в тройке

Матч ТВ01:51

«Барселона» – лидер по посещаемости домашних матчей в Европе в сезоне-2018/19. «МЮ» – 2-й, «Боруссия» – 3-я, «Реал» – 5-й

Sports.ru01:20

«Барселона» — лидер по посещаемости домашних матчей в Европе в сезоне-2018/19

Sport24.ru02:53

«Барселона» стала лидером по посещаемости в сезоне-2018/19, «Реала» нет в тройке

Sportbox.RU01:51

«Барселона» – самый посещаемый клуб Европы в прошлом сезоне

Бомбардир.ру02:50

«Барселона» вышла в лидеры по посещаемости в Европе

Pravda.Ru03:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Общество

«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги

Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия 10 сентября в 07:32
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Политика

Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР

Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Транспорт

«Аэроэкспресс» пустит автобусы к терминалу B «Шереметьево»

«Аэроэкспресс» выиграл конкурс департамента транспорта Москвы на право автобусных перевозок по маршруту ст. м. «Ховрино» – терминал В аэропорта «Шереметьево», говорится в протоколе на сайте департамента.
Ведомости вчера в 17:17
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Политика

Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США

Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Lenta.ru 02:21
Политика

Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Экономика

Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Происшествия

Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ

В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.
Lenta.ru 03:39
Музыка

Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова

Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия

Муж застрелил жену на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Армия и оружие

Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»

Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Гаджеты

Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой

Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 04:00
Происшествия

Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса

Блогер Даниил Пустовалов, вместе с другими любителями промышленных объектов задержанный силовиками возле Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в Подмосковье, сообщил детали произошедшего.
News.ru 10 сентября в 11:50
Общество

Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ

Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.
Коммерсантъ 03:13
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 10 сентября в 06:32
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия

Массовое отравление шаурмой в Уфе: возбуждено уголовное дело

Вести.Ru 03:45
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное