Футбол
Pravda.Ru«Барселона» вышла в лидеры по посещаемости в Европе
"Барселона" стала лидером по количеству болельщиков, посетивших матчи каталонцев в прошлом сезоне. В отчете УЕФА указано, что аудитория "Барсы" составила 1,44 млн зрителей. Второе место занял "Манчестер Юнайтед", игры которого посетили 1,42 млн человек.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Общество
«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги
Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия 10 сентября в 07:32
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Транспорт
«Аэроэкспресс» пустит автобусы к терминалу B «Шереметьево»
«Аэроэкспресс» выиграл конкурс департамента транспорта Москвы на право автобусных перевозок по маршруту ст. м. «Ховрино» – терминал В аэропорта «Шереметьево», говорится в протоколе на сайте департамента.
Ведомости вчера в 17:17
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Экономика
Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Происшествия
Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ
В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.
Lenta.ru 03:39
Музыка
Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова
Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Армия и оружие
Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»
Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Гаджеты
Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой
Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58
Происшествия
Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса
Блогер Даниил Пустовалов, вместе с другими любителями промышленных объектов задержанный силовиками возле Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в Подмосковье, сообщил детали произошедшего.
News.ru 10 сентября в 11:50
Общество
Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ
Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.
Коммерсантъ 03:13
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 10 сентября в 06:32
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19