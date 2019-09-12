Испанская "Барселона" возглавила список футбольных клубов по суммарной посещаемости среди команд европейских лиг в прошлом сезоне, сообщается в отчете УЕФА, который имеется в распоряжении РИА Новости.

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"Барселона" стала лидером по количеству болельщиков, посетивших матчи каталонцев в прошлом сезоне. В отчете УЕФА указано, что аудитория "Барсы" составила 1,44 млн зрителей. Второе место занял "Манчестер Юнайтед", игры которого посетили 1,42 млн человек.

«Барселона» вышла в лидеры по посещаемости в Европе

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