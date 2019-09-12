Футбол

Pravda.RuPravda.Ru«Барселона» вышла в лидеры по посещаемости в Европе

"Барселона" стала лидером по количеству болельщиков, посетивших матчи каталонцев в прошлом сезоне. В отчете УЕФА указано, что аудитория "Барсы" составила 1,44 млн зрителей. Второе место занял "Манчестер Юнайтед", игры которого посетили 1,42 млн человек.
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«Барселона» стала лидером по посещаемости в Европе в сезоне-2018/19

Испанская "Барселона" возглавила список футбольных клубов по суммарной посещаемости среди команд европейских лиг в прошлом сезоне, сообщается в отчете УЕФА, который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:17

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«Барселона» стала лидером по посещаемости в Европе в сезоне-2018/19

РИА Новости00:17

«Барселона» стала лидером по посещаемости в сезоне-2018/19, «Реала» нет в тройке

Матч ТВ01:51

«Барселона» – лидер по посещаемости домашних матчей в Европе в сезоне-2018/19. «МЮ» – 2-й, «Боруссия» – 3-я, «Реал» – 5-й

Sports.ru01:20

«Барселона» — лидер по посещаемости домашних матчей в Европе в сезоне-2018/19

Sport24.ru02:53

«Барселона» стала лидером по посещаемости в сезоне-2018/19, «Реала» нет в тройке

Sportbox.RU01:51

«Барселона» - лидер по посещаемости в сезоне-2018/19, «Реал» не попал в топ-3

Евро-футбол.ру04:50

«Барселона» – самый посещаемый клуб Европы в прошлом сезоне

Бомбардир.ру02:50
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