Буквально забежать с мячом в ворота путался Лионель, но был накрыт Айтором Фернандесом. Embed from Getty Images За расточительность "Барселона" была наказана во втором тайме. Всего семь минут хватило хозяевам в его середине, чтобы три раза огорчить Марка-Андре Тер Штегена.

«Барселона» за семь минут получила три мяча и проиграла «Леванте»

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