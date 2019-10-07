Футбол
Вести.Ru«Барселона» задолжала 261 миллион евро за трансферы
Сумма задолженности каталонцев перед французским "Бордо" составляет 30,3 миллиона евро. Также остается не оплаченной покупка бразильца Фелипе Коутиньо у "Ливерпуля", которому "Барса" задолжала 94,6 миллиона евро, сообщает Спортс.Ru.
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«Барселона» не заплатила «Бордо» 30,3 млн евро за Малкома, которого летом продала в «Зенит»
Sport24.ruвчера в 15:23
Источник: «Барселона» еще должна выплатить «Бордо» 30 миллионов евро за Малкома
Спорт-Экспрессвчера в 14:12
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