Сумма задолженности каталонцев перед французским "Бордо" составляет 30,3 миллиона евро. Также остается не оплаченной покупка бразильца Фелипе Коутиньо у "Ливерпуля", которому "Барса" задолжала 94,6 миллиона евро, сообщает Спортс.Ru.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Экономика Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.

Общество Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.

Энергетика «Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.

Интернет Рейтинг мессенджеров составило Роскачество Самые популярные мессенджеры протестировало Роскачество. Каждое приложение было оценено по 68 параметрам.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Гаджеты Xiaomi представит в России недорогой мощный смартфон Redmi Note 8 Pro Смартфон Redmi Note 8 Pro имеет мощный аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, а также 4 камеры, что позволит владельцам гаджета делать качественные фотографии в разрешении 64 Мп.