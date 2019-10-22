В результате судебных тяжб вина "Барсы" не была доказана, однако клуб обязали выплатить €15 млн в качестве компенсации за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом.

Общество Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».

Экономика «Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.

Авто Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT Сотрудники центра Toyota Racing Development продемонстрировали несколько изображений необычного концепта спорткара Supra 3000GT с футуристичным дизайном.

Происшествия В тюменской деревне произошла вспышка неизвестной болезни "Предположительно фактором передачи послужило употребление рыбы всеми членами семьи, которую они выловили сами", – цитирует Ura.ru пресс-службу Роспотребнадзора по Тюменской области.

Общество Император Японии Нарухито восходит на престол Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Политика Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса Как сообщается в Facebook, он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Авто Названы вредные привычки автовладельцев Одной из самых распространенных привычек водителей вне зависимости от типа трансмиссии считается удерживание руки на рычаге КПП во время движения, пишут "Актуальные новости".

Происшествия Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.

Армия и оружие Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган намерен возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если США не выполнят обещания по отводу курдских войск.

Общество NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.

Наука Новый метод редактирования ДНК исправит 89% мутаций Американские ученые изобрели новую методику редактирования генома, которая может оказаться более эффективной и точной, чем Crispr/Cas9.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Экономика Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.

Армия и оружие Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр» В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Происшествия МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.

Армия и оружие Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии «Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.

Общество Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225 Ранее News.ru сообщал, что Ан-225 продолжает использоваться Украиной для грузоперевозок по всему миру.