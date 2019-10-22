Футбол
Газета.Ru«Барселона» заплатила «Атлетико» €15 млн по делу Гризманна
В результате судебных тяжб вина "Барсы" не была доказана, однако клуб обязали выплатить €15 млн в качестве компенсации за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом.
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Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 05:00
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Известия 09:44
Авто
Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT
Сотрудники центра Toyota Racing Development продемонстрировали несколько изображений необычного концепта спорткара Supra 3000GT с футуристичным дизайном.
Discover24 09:12
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
RT на русском 10:16
Происшествия
В тюменской деревне произошла вспышка неизвестной болезни
"Предположительно фактором передачи послужило употребление рыбы всеми членами семьи, которую они выловили сами", – цитирует Ura.ru пресс-службу Роспотребнадзора по Тюменской области.
Вестник 09:45
Общество
Император Японии Нарухито восходит на престол
Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Политика
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса
Как сообщается в Facebook, он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Политика Сегодня вчера в 14:40
Происшествия
СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки
ТАСС вчера в 07:01
Авто
Названы вредные привычки автовладельцев
Одной из самых распространенных привычек водителей вне зависимости от типа трансмиссии считается удерживание руки на рычаге КПП во время движения, пишут "Актуальные новости".
Народные новости вчера в 02:54
Происшествия
Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены
Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.
Lenta.ru 08:34
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган намерен возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если США не выполнят обещания по отводу курдских войск.
Коммерсантъ 09:13
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 21:53
Наука
Новый метод редактирования ДНК исправит 89% мутаций
Американские ученые изобрели новую методику редактирования генома, которая может оказаться более эффективной и точной, чем Crispr/Cas9.
МИР 24 09:25
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 19:47
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Газета.Ru вчера в 14:16
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия вчера в 15:56
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 20 октября в 10:38
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Ранее News.ru сообщал, что Ан-225 продолжает использоваться Украиной для грузоперевозок по всему миру.
News.ru 01:41
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Чемпионат 08:45