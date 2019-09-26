Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что «Барселона» будет оштрафована за нарушение контрактных обязательств при переговорах с форвардом Антуаном Гризманном. По данным источника, «Барса» начала вести переговоры с Гризманном, который был связан контрактными обязательствами с «Атлетико».

«Барселону» оштрафовали за ранние переговоры с Гризманном

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