Футбол
Газета.Ru«Барселону» оштрафовали за ранние переговоры с Гризманном на €300
Федерация футбола Испании наложила штраф на каталонскую "Барселону", сообщает Cadena SER. Как отмечает источник, сине-гранатовых наказали за то, что они начали раньше трансферного срока договариваться с французским нападающим Антуаном Гризманном о его переходе из мадридского "Атлетико".
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Экономика
X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях
К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети.
Интерфакс 05:17
Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
Исполняющим обязанности главы ДНР стал господин Трапезников, занимавший до этого пост вице-премьера.
Коммерсантъ 12:54
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поделилась откровенным фото в бикини
После неудавшихся выборов в Хабаровском крае Вика Цыганова отправилась отдыхать во Францию, откуда поделилась с подписчиками снимком в Instagram.
Discover24 06:51
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro вчера в 13:55
Общество
Поправки в УК о нарушениях на митингах вернут автору
Законопроект об отмене сроков за нарушения проведения митингов, не повлекшие насилия, вернут автору, поскольку отсутствует обязательный отзыв кабмина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).
РИА Новости 13:37
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Лукашенко назвал цену президентства Виктора Януковича для Украины
Значительная трещина в отношениях Украины и России появилась при президентстве Виктора Януковича.
РБК 13:08
Шоу-бизнес
15-летняя девочка, которую спасала Жанна Фриске, умерла от рака
В одной из больниц Перми скончалась Наташа Долматова, которую лечили на средства, собранные для Жанны Фриске.
StarHit.ru 09:30
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Супруга бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с мужем.
Sportbox.RU 23 сентября в 12:33
Происшествия
Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон
Народные новости 09:46
Армия и оружие
Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии
Как сообщает издание Delfi, Сейм Латвии принял концепцию национальной безопасности страны.
Военное дело 10:38
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Авто
Официально представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V
Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 07:47
Политика
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости 11:25
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили 05:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Гаджеты
Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы
Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Ведомости 03:00
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Футбол
РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
РИА Новости 11:18
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Происшествия
Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым
Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.
Известия 04:20
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Армия и оружие
В Сирии начнёт работу судоремонтная мастерская
RT на русском 12:46