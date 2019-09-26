Федерация футбола Испании наложила штраф на каталонскую "Барселону", сообщает Cadena SER. Как отмечает источник, сине-гранатовых наказали за то, что они начали раньше трансферного срока договариваться с французским нападающим Антуаном Гризманном о его переходе из мадридского "Атлетико".

«Барселону» оштрафовали за ранние переговоры с Гризманном на €300

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Политика США расширили санкции против РФ Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.

Экономика X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети.

Политика Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты Исполняющим обязанности главы ДНР стал господин Трапезников, занимавший до этого пост вице-премьера.

Шоу-бизнес 55-летняя Вика Цыганова поделилась откровенным фото в бикини После неудавшихся выборов в Хабаровском крае Вика Цыганова отправилась отдыхать во Францию, откуда поделилась с подписчиками снимком в Instagram.

Политика Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.

Общество Поправки в УК о нарушениях на митингах вернут автору Законопроект об отмене сроков за нарушения проведения митингов, не повлекшие насилия, вернут автору, поскольку отсутствует обязательный отзыв кабмина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Лукашенко назвал цену президентства Виктора Януковича для Украины Значительная трещина в отношениях Украины и России появилась при президентстве Виктора Януковича.

Шоу-бизнес 15-летняя девочка, которую спасала Жанна Фриске, умерла от рака В одной из больниц Перми скончалась Наташа Долматова, которую лечили на средства, собранные для Жанны Фриске.

Футбол Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом Супруга бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с мужем.

Армия и оружие Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии Как сообщает издание Delfi, Сейм Латвии принял концепцию национальной безопасности страны.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Общество МЧС подтвердило запрет курения на балконах МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

Авто Официально представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.

Политика Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).

Авто Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Гаджеты Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Футбол РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

Происшествия Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.