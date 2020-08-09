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BFM.ru
BFM.ru

Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании

Полпред правительства РФ в высших судебных инстанциях, заслуженный юрист России Михаил Барщевский в беседе с RT отверг обвинения в изнасиловании.В источнике
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Известия

Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании

Известиявчера в 16:20
News.ru

Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании

News.ru17:13
Lenta.ru

Михаил Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании

Lenta.ruвчера в 15:11
RT на русском

Барщевский отреагировал на обвинение в изнасиловании

RT на русскомвчера в 15:41
URA.Ru

Юриста Барщевского обвинили в изнасиловании

URA.Ruвчера в 14:11
РИА Новости

Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании

РИА Новостивчера в 14:49
Телеканал 360°

«Реальная сумасшедшая»: Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании

Телеканал 360°вчера в 12:54

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
РИА Новостивчера в 05:24
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В Совбезе России оценили деятельность экс-главы «Белых касок»

В ноябре 2019 года турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.
RT на русском21:51
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Племянник исследователя Жака Кусто открывает самую большую подводную исследовательскую станцию

Ученые хотят, чтобы Протей был подводной версией Международной космической станции, где правительственные учреждения, ученые и исследователи могут работать вместе в духе коллективных знаний.
Evo-rus.com7 августа в 01:36

Дюков отговорил главу судейского комитета Хачатурянца от ухода

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил главу судейского комитета Ашота Хачатурянца от ухода после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", передает "РБК-Спорт".
Газета.Ru18:50

В Гонконге арестован оппозиционный Пекину медиамагнат Джимми Лай

Гонконг, Китай, 10 августа 2020, 07:59 — REGNUM Полиция Гонконга осуществила рейд в офисы газеты Apple Daily после ареста оппозиционного медиамагната и основателя газеты Джимми Лая, сообщает 10 августа гонконгская газета South China Morning Post.
REGNUM00:59
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Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
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