Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
В ноябре 2019 года турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил главу судейского комитета Ашота Хачатурянца от ухода после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", передает "РБК-Спорт".
Гонконг, Китай, 10 августа 2020, 07:59 — REGNUM Полиция Гонконга осуществила рейд в офисы газеты Apple Daily после ареста оппозиционного медиамагната и основателя газеты Джимми Лая, сообщает 10 августа гонконгская газета South China Morning Post.
Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.