Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБарщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий.
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Барщевский заявил о росте числа разводов и банкротств из-за самоизоляции

Профиль17:13

Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам

Интерфакс14:56

На ПМЮФ рассказали, к наплыву каких исков готовиться после пандемии

Право.ру14:08

Барщевский предрекает увеличение числа разводов и банкротств после коронавируса

Вести.Ru14:50

Предсказан рост числа дел о разводах и банкротствах в России

Lenta.ru14:42

Барщевский считает, что число дел о разводах и банкротствах вырастет после самоизоляции

ТАСС14:11

Число дел о разводах и банкротствах вырастет после изоляции – Барщевский

REGNUM14:54
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Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек

ТАСС 15:31
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Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
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Общество

Скончался литератор и критик Александр Тимофеевский-младший

Москва, 11 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Литератор Александр Тимофеевский-младший скончался.
REGNUM 16:35
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Здоровье

Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
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Религия

Московские храмы проведут богослужения без прихожан

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 17:00
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Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
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Футбол

Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru 16:00
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Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова доставлена в больницу

В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
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Общество

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

Багаж вернувшихся россиян продезинфицируют.
Эхо Москвы 16:02
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Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
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Общество

Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии

В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.
РБК 17:29
Политика

Белоруссия отказалась от российских тестов на коронавирус

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей объявил о нежелании закупки партии российских тестов на выявление COVID-19 у России.
Народные новости вчера в 21:59
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Экономика

Отмена пенсионной реформы могла бы смягчить последствия карантина

Аналитики склонны к мнению, что отказ от увеличения пенсионного возраста, даже временный, может разгрузить сферу занятости.
Кузбасс Сегодня 08 апреля в 09:58
Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет

Vprognoze.ru 13:59
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Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих бабках»

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Общество

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

ТАСС 10:20
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Здоровье

Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе

Коронавирус предварительно выявлен у 170 врачей и пациентов республиканской клинической больницы в Уфе.
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Политика

Песков допустил длительный мировой кризис после пандемии коронавируса

Дмитрий Песков не исключил длительного мирового кризиса после пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 09:48
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Транспорт

В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов

ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:42
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Футбол

«Спартак» поздравил Ярцева с 72-летием

Сегодня 11 апреля Георгию Ярцеву исполнилось 72 года. С днем рождения своего бывшего футболиста и тренера поздравил московский Спартак.
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Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-1 вооружат гиперзвуковыми ракетами

Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command, AFGSC) планирует разместить перспективные гиперзвуковые ракеты AGM-183 на бомбардировщиках B-1.
Российская газета вчера в 07:05
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Опубликованы документы архива Минобороны о преступлениях нацистов

Вечерняя Москва 11:38
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
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Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru 10:09
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Михаил Барщевский
Российский политик
Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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