Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб. Возвращение Неймара в «Барселону» в январе - это не вариант. Возможно, мы продолжим переговоры с ПСЖ, но в зимнее трансферное окно он к нам не перейдет.

Бартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»

Футбол Германия проиграла Нидерландам в матче квалификации Евро-2020 Сборная Германии встретилась с Нидерландами в матче квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года.

Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в мире Второе место в списке самых продаваемых смартфонов занял Samsung Galaxy A10.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Наука В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер» В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».

Игры Создатели Celeste добавят в игру 100 новых уровней 5 сентября завершилась бесплатная раздача Celeste в Epic Games Store. В Steam рейтинг игры составляет 97 %.

Экономика Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.

Политика Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.

Гаджеты Представлены пять бюджетных смартфонов Nokia На выставке IFA в Берлине компания HMD Global представила пять новых смартфонов Nokia, при этом три из них — это телефоны с кнопками вместо сенсорного экрана.

Авто Alpine выпустила раллийную версию купе A110 Тюнингованный Alpine A110 Gains щеголяет салоном премиум-класса Такой автомобиль оснастили алюминиевым шасси как на гоночных Cup и GT4, особой гидравлической подвеской, справляющейся с пересеченной местностью раллийных гонок, а также полный привод с дифференциалом повышенного трения.

Политика Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.

Футбол Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.

Авто Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang Компания Ford опубликовала фотографии и видео с тестовыми прототипами электрического кроссовера, который получит дизайн в стиле Mustang.

Политика Минэкономразвития ответило Мутко на критику Орешкина Министерство экономического развития России ответило на критику вице-премьера России Виталия Мутко, который негативно высказался о работе ведомства c пострадавшими от паводка предпринимателями в Тулуне.

Происшествия Для активиста Котова запросили 4,5 года колонии Для активиста Константина Котова, которого обвиняют в неоднократных нарушениях на митингах, прокурор запросил 4,5 года колонии.

Интернет Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.

Политика Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.

Политика Путин потребовал выдержать сроки строительства космодрома Восточный Возвращаясь конкретно к Восточному, Владимир Путин подчеркнул: строящаяся наземная инфраструктура космодрома должна соответствовать самым современным требованиям и стандартам.

Космос Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».

Финансы Сыграет ли ставка юаня на свободу? Китайские власти отменили привязку юаня к доллару в 2005 г. И после временной повторной привязки во время мирового финансового кризиса 2008 г. Китай принял в 2010 г. режим валютного курса с возможностью его корректировки, как его назвал МВФ.