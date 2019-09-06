Футбол
Soccer.ruБартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб. Возвращение Неймара в «Барселону» в январе - это не вариант. Возможно, мы продолжим переговоры с ПСЖ, но в зимнее трансферное окно он к нам не перейдет.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:22, Вашингтон
Футбол
Германия проиграла Нидерландам в матче квалификации Евро-2020
Сборная Германии встретилась с Нидерландами в матче квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:48
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Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Второе место в списке самых продаваемых смартфонов занял Samsung Galaxy A10.
Rambler News Service 15:50
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В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет
Российская газета 16:17
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В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
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Виторган устроил мини-спектакль для новой возлюбленной
Телепрограмма 12:12
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru вчера в 23:40
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Создатели Celeste добавят в игру 100 новых уровней
5 сентября завершилась бесплатная раздача Celeste в Epic Games Store. В Steam рейтинг игры составляет 97 %.
3DNews 13:12
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Политика
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
РИА Новости 19:50
Политика
Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией
Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
Дума ТВ 03:41
Гаджеты
Представлены пять бюджетных смартфонов Nokia
На выставке IFA в Берлине компания HMD Global представила пять новых смартфонов Nokia, при этом три из них — это телефоны с кнопками вместо сенсорного экрана.
РЕН ТВ вчера в 12:50
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Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
Авто
Alpine выпустила раллийную версию купе A110
Тюнингованный Alpine A110 Gains щеголяет салоном премиум-класса Такой автомобиль оснастили алюминиевым шасси как на гоночных Cup и GT4, особой гидравлической подвеской, справляющейся с пересеченной местностью раллийных гонок, а также полный привод с дифференциалом повышенного трения.
SpeedMe 06:30
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Футбол
Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.
Lenta.ru 17:29
Космос
7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом
Маяк (г. Сосновый Бор) 16:23
Авто
Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала фотографии и видео с тестовыми прототипами электрического кроссовера, который получит дизайн в стиле Mustang.
Motor 04:37
Политика
Минэкономразвития ответило Мутко на критику Орешкина
Министерство экономического развития России ответило на критику вице-премьера России Виталия Мутко, который негативно высказался о работе ведомства c пострадавшими от паводка предпринимателями в Тулуне.
Народные новости 00:19
Происшествия
Для активиста Котова запросили 4,5 года колонии
Для активиста Константина Котова, которого обвиняют в неоднократных нарушениях на митингах, прокурор запросил 4,5 года колонии.
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Интернет
Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео
Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей вчера в 18:42
Политика
Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
РБК 14:24
Политика
Путин потребовал выдержать сроки строительства космодрома Восточный
Возвращаясь конкретно к Восточному, Владимир Путин подчеркнул: строящаяся наземная инфраструктура космодрома должна соответствовать самым современным требованиям и стандартам.
Российская газета 09:46
Политика
Путин ответил Абэ про мирный договор по Курилам
Московский Комсомолец вчера в 05:18
Космос
Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало
Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».
REGNUM вчера в 07:10
Финансы
Сыграет ли ставка юаня на свободу?
Китайские власти отменили привязку юаня к доллару в 2005 г. И после временной повторной привязки во время мирового финансового кризиса 2008 г. Китай принял в 2010 г. режим валютного курса с возможностью его корректировки, как его назвал МВФ.
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Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38