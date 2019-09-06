Футбол
Soccer.ruБартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб. Возвращение Неймара в «Барселону» в январе - это не вариант. Возможно, мы продолжим переговоры с ПСЖ, но в зимнее трансферное окно он к нам не перейдет.
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Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Российская газета 13:43
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
RT на русском 11:41
Хоккей
«Магнитка» объявила об отставке Яндача. Команду возглавил Воробьев
Магнитогорский «Металлург» объявил об отставке главного тренера Йозефа Яндача.
Sports.ru 14:55
Гаджеты
IFA 2019. Компания LG представила смартфон LG G8X ThinQ
В рамках выставки IFA 2019, проходящей в Берлине, корейская компания LG анонсировала выход долгожданного смартфона LG G8X ThinQ.
ITZine.ru 06:45
Происшествия
Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка, сообщили СМИ
Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка Юлия Крашенная. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:51
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).
ТАСС 10:58
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
Kinonews.ru 13:50
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 11:02
Общество
Человек-паук окончательно покидает Marvel
Газета.Ru 18:05
Футбол
Дзюба вышел в лидеры по системе «гол+пас» в отборе Евро-2020
Вместе с форвардом сборной Израиля Эраном Захави, который отметился 8 забитыми мячами, Дзюба лидирует в отборе Евро-2020 по системе «гол+пас».
Чемпионат 15:41
Наука
Ученые оценили распространенность моногенных заболеваний для России
В журнале Molecular Genetics & Genomic Medicine опубликован отчет российских ученых, посвященный оценке частот генетических заболеваний в России.
N+1 12:19
Политика
Названы требования Трампа к Зеленскому
Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 12:44
Футбол
Видео: речь тренера молодёжной сборной России после победы в матче с Сербией
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов произнёс речь в раздевалке команды после победы в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 с Сербией.
Чемпионат 16:11
Футбол
Лидер сборной Шотландии считает, что Россия не была лучше
Защитник сборной Шотландии и "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной России.
Sport.ru 17:59
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Авто
Mercedes-Benz представил в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist
Компания Mercedes-Benz Vans представила на Международной выставке COMTRANS-2019 новый премиальный туристический микроавтобус Sprinter Tourist.
Автоновости дня 10:11
Здоровье
В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет
Российская газета 16:17
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Футбол
Кипр и Казахстан сыграли вничью
Сборная Казахстана с семью очками занимает третье место в группе I. Кипр с четырьмя очками идет на пятом месте.
Советский спорт 13:57