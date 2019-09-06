Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб. Возвращение Неймара в «Барселону» в январе - это не вариант. Возможно, мы продолжим переговоры с ПСЖ, но в зимнее трансферное окно он к нам не перейдет.

Бартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»

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