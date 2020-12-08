Более 40 баров и кафе Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID. Они отказываются исполнять требования об ограничении работы в праздники. Бизнесмены говорят, что если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются, пишет РБК.

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