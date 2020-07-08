Согласно документу, последний день приостановки работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий установлен 24 июля. Как сообщает телеканал «360», все заведения в ходе работы должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора.

Бары и кафе откроются в Подмосковье с 25 июля

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