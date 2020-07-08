Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаБары и кафе откроются в Подмосковье с 25 июля

Согласно документу, последний день приостановки работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий установлен 24 июля. Как сообщает телеканал «360», все заведения в ходе работы должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора.
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Рестораны, бары и кафе заработают с 25 июля в Подмосковье

Live2412:20

Рестораны, бары и кафе в Подмосковье возобновят работу с 25 июля

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Власти назвали сроки открытия ресторанов, баров и отелей в Подмосковье

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Говорит Москва11:29

Рестораны, бары и кафе в Подмосковье возобновят работу с 25 июля

Будущее России. Национальные проекты11:28
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В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
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Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана»

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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

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