В Венеции из-за «высокой воды» вновь оказалась подтоплена базилика Святого Марка

Типичный феномен "высокой воды" вернулся в Венецию после подъема уровня моря до 122 см. При считающихся критичными 130 см и, как говорят местные власти, из-за ошибочных прогнозов система защитных барьеров "Моисей", которая вошла недавно в действие на экспериментальной основе, не была приведена в действие.