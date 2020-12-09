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Бары и рестораны Петербурга проверили после отказа закрыться на праздники

Сотрудники правоохранительных органов и члены комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели ночной рейд по заведениям общепита города, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Проверка последовала после отказа ряда баров и ресторанов соблюдать новогодний локдаун.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет по Санкт-Петербургу провел рейд по барам города на предмет соблюдения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается
 на сайте СК.
РБК02:11
Подробнее о событии
ФАН

СК РФ проверил общепит Петербурга после отказа соблюдать локдаун

ФАН03:04
RT на русском

В Петербурге заведения общепита проверили на соблюдение мер по COVID-19

RT на русском01:17
78.ru

Следственный комитет подключился к проверкам работающих по ночам заведений в Петербурге

78.ru23:16
Фонтанка.Ру

Барное сопротивление решили сразить «тяжелой артиллерией». СК выяснял ночью, можно ли в Питере пить после заката

Фонтанка.Ру23:49
РИА Новости

Силовики провели рейд по заведениям общепита в центре Петербурга

РИА Новости01:04
Телеканал 360°

Полиция отправилась в рейд по барам Петербурга после новостей о протесте общепита

Телеканал 360°22:00
РЕН ТВ

В Петербурге СК выявил нарушения по COVID в трех предприятиях общепита

РЕН ТВ19:46

Кремль подтвердил, что Меркель обсуждала с Путиным тему Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе телефонного разговора Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель 7 декабря была затронута тема оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ06:44

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