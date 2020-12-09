Бары и рестораны Петербурга проверили после отказа закрыться на праздники
Сотрудники правоохранительных органов и члены комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели ночной рейд по заведениям общепита города, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Проверка последовала после отказа ряда баров и ресторанов соблюдать новогодний локдаун.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет по Санкт-Петербургу провел рейд по барам города на предмет соблюдения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается
на сайте СК.
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