Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
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Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» официально подтвердил свой отказ от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина, говорится
 на сайте команды.
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СМИ: «Барыс» решил отказаться от участия в плей-офф КХЛ

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