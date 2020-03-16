Коронавирус
Газета.Ru«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Минпросвещения рекомендовало школам перейти на удаленное обучение при необходимости.
Политика
Лукашенко запросил переговоры с Путиным из-за закрытия границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о закрытии Москвой границ с Белоруссией из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Александр Козин сел на скамью подсудимых
По версии следствия, в декабре 2013-го и апреле 2014 года экс-руководитель ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно намерения возвращать заемные денежные средства.
Политика
Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией
Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Кино
Netflix остановил съемки всех фильмов и сериалов из-за коронавируса
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Путин назвал плюсы и минусы санкций
О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Общество
В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса
Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо ввести двухнедельный карантин для людей, попавших в группу риска по коронавирусу.
Происшествия
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
Финансы
Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля
Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%).
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Шоу-бизнес
Певец Шура перенес срочную операцию
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Белоруссии выросло до 36
В Белоруссии число пациентов с коронавирусом выросло до 36, сообщили БелТА в пресс-службе Минздрава.
Политика
Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Общество
В ЯНАО из-за коронавируса объявлен режим повышенной готовности
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в режиме видеоконференции провел совещание оператиного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Падение цен на нефть не стало неожиданностью для Кремля
Падение цен на нефть не стало для России сюрпризом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса
Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Политика
Евросовет проведёт экстренный саммит по коронавирусу
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что члены совета проведут экстренный саммит для обсуждения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
«Еще не изведанные» резервы. В Италии дали оценку борьбе с COVID-19
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что эпидемия коронавируса в стране являет собой чрезвычайную ситуацию за всю послевоенную историю, по научным предположениям, пик инфекции еще не достигнут.
Экономика
Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом
Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк поселился в клинике с актрисой
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Черышев поселился в клинике, чтобы быть рядом с актрисой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Интернет
Windows 10 после обновления атаковала пользователей саморекламой
Полноэкранной рекламой атаковала пользователей операционная система Windows 10 после обновления, 16 марта сообщает портал IXBT.