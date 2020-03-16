с чего всё началось

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Политика Лукашенко запросил переговоры с Путиным из-за закрытия границ Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о закрытии Москвой границ с Белоруссией из-за пандемии коронавируса.

Происшествия Александр Козин сел на скамью подсудимых По версии следствия, в декабре 2013-го и апреле 2014 года экс-руководитель ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно намерения возвращать заемные денежные средства.

Политика Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.

Политика Путин назвал плюсы и минусы санкций О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.

Общество В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.

Происшествия В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус «По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».

Общество Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса «С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.

Политика Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.

Политика Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Общество В ЯНАО из-за коронавируса объявлен режим повышенной готовности Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в режиме видеоконференции провел совещание оператиного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.