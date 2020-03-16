Коронавирус

РБКРБК«Барыс» отказался участвовать в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

В полуфинале Западной конференции «Барыс» должен был встретиться с «Сибирью». Ранее администрация новосибирцев остановила продажу билетов на домашние матчи команды. В субботу, 14 марта, стало известно о снятии с розыгрыша плей-офф КХЛ финского «Йокерита».
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с чего всё началось
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» официально подтвердил свой отказ от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина, говорится
 на сайте команды.
РБК04:02

Подробнее о событии

СМИ: «Барыс» решил отказаться от участия в плей-офф КХЛ

Матч ТВ02:31

Президент «Барыса»: мы до последнего хотели играть у себя

Газета.Ru04:56

Президент «Барыса» рассказал, что клуб обсуждал идею проводить матчи плей-офф КХЛ в России

Спорт-Экспресс04:47

Рыспаев: у «Барыса» очень сильная команда, хотели побороться за Кубок Гагарина

Чемпионат05:07

Сезон КХЛ разрушен за три дня. Теперь с чемпионата снялся «Барыс» — в Казахстане закрыта граница

Sport24.ru03:15

КХЛ в ближайшее время обсудит дальнейшее проведение Кубка Гагарина («СЭ»)

Sports.ru04:38

Кроме «шутов»: «Йокерит» снялся с Кубка Гагарина из-за коронавируса

Известиявчера в 17:01
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Финансы

Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Ведомости 05:05
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ведомости 02:01
Здоровье

Назвал этапы развития коронавируса главный пульмонолог России

Главный терапевт-пульмонолог Министерства здравоохранения Александр Чучалин сообщил журналистам об основных этапах заражения коронавирусом.
Live24 14 марта в 08:20
Политика

В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу

В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу.
RZN.info вчера в 14:43
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Общество

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

«Яндекс» запустил онлайн-карту, на которой отражено распространение коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Общество

Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.
Вести.Ru 03:25
Армия и оружие

Американских «Защитников Европы 2020» станет меньше из-за коронавируса

Независимая газета 14 марта в 09:20
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Шоу-бизнес

Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
News.ru 14 марта в 08:56
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса

Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Накануне.Ru вчера в 18:26
Футбол

«Ротор» вернул лидерство в ФНЛ после победы над «Шинником»

«Ротор» одержал победу над «Шинником» в матче 27-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 1:0.
ProstoProSport вчера в 09:04
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 14 марта в 08:51
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Общество

СФУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

Как сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе вуза, 15 марта министерство науки и высшего образования РФ в целях профилактики коронавируса рекомендовало университетам организовать обучение студентов дистанционно.
REGNUM 03:05
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука 04:40
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Политика

Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Интерфакс 02:36
Политика

Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Lenta.ru 02:02
Футбол

Фанаты «Торпедо» вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь»

Во время матча 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» фанаты столичной команды вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь».
Бомбардир.ру 02:46
Экономика

Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.
RT на русском 04:26
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес

Симоньян заявила, что опять беременна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Instagram о своей беременности.
Московский Комсомолец 04:48
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15–20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Известия 00:24
Общество

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Аргументы недели 04:30
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
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