Коронавирус
РБК«Барыс» отказался участвовать в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
В полуфинале Западной конференции «Барыс» должен был встретиться с «Сибирью». Ранее администрация новосибирцев остановила продажу билетов на домашние матчи команды. В субботу, 14 марта, стало известно о снятии с розыгрыша плей-офф КХЛ финского «Йокерита».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Финансы
Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей
Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Здоровье
Назвал этапы развития коронавируса главный пульмонолог России
Главный терапевт-пульмонолог Министерства здравоохранения Александр Чучалин сообщил журналистам об основных этапах заражения коронавирусом.
Политика
В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса
«Яндекс» запустил онлайн-карту, на которой отражено распространение коронавируса.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина
Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.
Армия и оружие
Американских «Защитников Европы 2020» станет меньше из-за коронавируса
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом
Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
Общество
Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса
Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Футбол
«Ротор» вернул лидерство в ФНЛ после победы над «Шинником»
«Ротор» одержал победу над «Шинником» в матче 27-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 1:0.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Общество
СФУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Как сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе вуза, 15 марта министерство науки и высшего образования РФ в целях профилактики коронавируса рекомендовало университетам организовать обучение студентов дистанционно.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Политика
Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса
Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Футбол
Фанаты «Торпедо» вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь»
Во время матча 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» фанаты столичной команды вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь».
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Шоу-бизнес
Симоньян заявила, что опять беременна
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Instagram о своей беременности.
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15–20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Общество
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.