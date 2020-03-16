с чего всё началось

В полуфинале Западной конференции «Барыс» должен был встретиться с «Сибирью». Ранее администрация новосибирцев остановила продажу билетов на домашние матчи команды. В субботу, 14 марта, стало известно о снятии с розыгрыша плей-офф КХЛ финского «Йокерита».

Финансы Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.

Экономика Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Общество СФУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса Как сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе вуза, 15 марта министерство науки и высшего образования РФ в целях профилактики коронавируса рекомендовало университетам организовать обучение студентов дистанционно.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Политика Россия закрыла границу с Белоруссией Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Политика Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.

Экономика Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.

Общество Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15–20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.