Ледовый дворец "Крылатское" будет выполнять благородную миссию по спасению жизней, рассказала РИА Новости исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Барышева: в ЛД «Крылатское» будут выполнять миссию по спасению людей

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Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 2,2K

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Космос Астрономы нашли идеальные системы для поиска жизни Тея Козакис из Корнелльского университета, ведущий автор исследования «Спектры высокого разрешения и биосигнатуры планет земного типа, вращающихся вокруг белых карликов», уверена, что вероятнее всего мы найдем жизнь возле мертвых звезд.

Футбол France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football. 1

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