Коронавирус
РИА НовостиБарышева: в ЛД «Крылатское» будут выполнять миссию по спасению людей
Ледовый дворец "Крылатское" будет выполнять благородную миссию по спасению жизней, рассказала РИА Новости исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
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Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Космос
В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс вчера в 09:33
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
РИА Новости 08:55
Политика
Зеленский объявил о подготовке к выходу Украины из карантина
Украинские власти начнут подготовку к выходу страны из карантина, который был введен для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Pravda.Ru 06:42
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
О состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:01
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
Политика
Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
Общество
Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск 11 мая
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, контроль на въездах в город 11 мая с 9.00 до 17.00 будет ужесточен.
Эхо Москвы в Челябинске 05:42
Космос
Данные Parker Solar Probe соответствуют 20-летней теории
Джастин Каспер, профессор климатических и космических наук и инженерии в Мичиганском университете, сказал, что нынешние и бывшие исследователи, во главе с Леннардом Фиском, профессором космических наук, профессором университета им. Томаса М. Донахью, собрали сложную картину работы Солнца задолго до того, как был запущен Parker в августе 2018 года.
AstroNews.ru 01 мая в 10:01
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Космос
Астрономы нашли идеальные системы для поиска жизни
Тея Козакис из Корнелльского университета, ведущий автор исследования «Спектры высокого разрешения и биосигнатуры планет земного типа, вращающихся вокруг белых карликов», уверена, что вероятнее всего мы найдем жизнь возле мертвых звезд.
Популярная механика 09:01
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
Здоровье
Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19
Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 07:30
Авто
Названа страна, где за месяц не реализовали ни одного автомобиля
В апреле 2020 года в Индии не было продано ни одного автомобиля. Об этом информирует Общество индийских автопроизводителей (SIAM).
ToDay News Ufa 09:07
Общество
Вирусолог назвал меры, которые останутся после ослабления режима
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что часть ограничительных мер останется до появления вакцины.
Вести.Ru 08:41
Экономика
Дворкович выступил против раздачи денег населению
Бывший вице-премьер, глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что не поддерживает идею о прямой раздаче денег населению.
Московский Комсомолец 08:42
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02 мая в 10:56
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Здоровье
10% пациентов больницы в Коммунарке находятся в реанимации
В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации, сообщил главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.
РИАМО вчера в 08:33
Происшествия
На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок
РИА Новости 09:56
Наука
Эксперты оценили реальные масштабы заражения коронавирусом в Германии
Исследователи из Боннского университета предполагают, что реальное число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии десятикратно превышает данные официальной статистики и может достигать 1,8 миллиона, говорится в публикации по результатам исследования.
РИА Новости 08:16
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20