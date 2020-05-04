Ледовый дворец "Крылатское" будет выполнять благородную миссию по спасению жизней, рассказала РИА Новости исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Барышева: в ЛД «Крылатское» будут выполнять миссию по спасению людей

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