Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБарышева: в ЛД «Крылатское» будут выполнять миссию по спасению людей

Ледовый дворец "Крылатское" будет выполнять благородную миссию по спасению жизней, рассказала РИА Новости исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
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Барышева: в ЛД «Крылатское» будут выполнять миссию по спасению людей

РИА Новости08:15

Ледовый дворец «Крылатское» и павильоны ВДНХ превратятся в больницы. ФАН-ТВ

ФАН05:32

Ледовый дворец «Крылатское» в Москве переделают в госпиталь

МИР 2400:44
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
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Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
10
Общество

Гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала идеальную растяжку

Отечественная гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку.
Актуальные Новости 07:19
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Игры

Codemasters завершила контентную поддержку DiRT Rally 2.0 и намекнула на скорый анонс

Британская студия Codemasters на своём официальном сайте объявила об окончании контентной поддержки DiRT Rally 2.0 и в общих чертах рассказала о будущем серии на ближайшее время.
3DNews 06:27
Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
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Хоккей

«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва

В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
Sport.ru вчера в 06:56
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Экономика

О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
Live24 05:58
31
Общество

Власти Кузбасса назвали условие введения цифровых пропусков

Электронные пропуска в Кузбассе введут в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, их не получат те, кто находится в режиме обязательной самоизоляции, сообщил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:13
12
Киберспорт

CS:GO. Na’Vi с победы стартовали на ESL One: Road to Rio

Bookmaker-ratings.ru 01 мая в 11:45
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
2K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12

Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor вчера в 18:43
1
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
20
Общество

В Челябинской области планируют ввести масочный режим

Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
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Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
60
Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 02 мая в 14:11
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Общество

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости 09:09
9
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС 02:54
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Экономика

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.
РБК 07:47
9
Общество

В Крыму рассматривают вопрос введения масочного режима с 12 мая

В Крыму могут ввести обязательный масочный режим с 12 мая. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.
RT на русском 08:22
82
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Политика

Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
12
Армия и оружие

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
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Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в продвижении интересов из-за COVID-19

Министр обороны США Марк Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов.
РИА Новости 07:27
3
Общество

Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему.
Ревизор.ру 02:11
43
Здоровье

Жители Акбулака болеют коронавирусом в тяжелой форме

По данным на 4 мая, в Акбулаке нет ни одного пациента, который болел бы коронавирусом бессимптомно.
Вестирама.ру 08:12
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