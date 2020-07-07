Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран. Это следует из данных ресурса отслеживания судов Marine Traffic. Судно "Фортуна" имеет якорное позиционирование.

Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта

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