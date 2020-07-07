Общество

Российская газетаРоссийская газетаБаржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта

Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран. Это следует из данных ресурса отслеживания судов Marine Traffic. Судно "Фортуна" имеет якорное позиционирование.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно покинуло порт

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Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта в Германии

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Способное достроить «Северный поток-2» судно вышло из немецкого порта

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Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

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Способный достроить «Северный поток – 2» трубоукладчик вышел из порта в Германии

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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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Украина получила от Эстонии 2,4 тысячи пистолетов Макарова.
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Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
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В Останкинскую башню ударила молния

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В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
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ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

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На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на президента Владимира Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, сообщила во вторник пресс-служба НАПК.
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Лидер группы «Ленинград» Шнуров стал сопредседателем Партии роста

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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

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Семин поделился мнением о Николиче

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о новом наставнике "железнодорожников" Марко Николиче.
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Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
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В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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