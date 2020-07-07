Общество

Российская газетаРоссийская газетаБаржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта

Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран. Это следует из данных ресурса отслеживания судов Marine Traffic. Судно "Фортуна" имеет якорное позиционирование.
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Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта в Германии

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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Мукран

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Московский Комсомолец12:13

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

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Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
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В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

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