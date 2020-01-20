Общество
РИА НовостиБашаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину. Ранее украинская погранслужба сообщила, что четырех актеров из России не пропустили пограничники в аэропорту города Запорожье.
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Происшествия
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы
Футбол
Шюррле — о Федуне: прикольный, весёлый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Происшествия
Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца
Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Политика
Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Политика
Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов.
Армия и оружие
У базы ВКС в Сирии РЭБ перехватила вражеский беспилотник с интересным содержимым
Управление беспилотником боевиков было перехвачено дежурными средствами радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра (40 км севернее российской авиабазы).
Экономика
Глава РФПИ обсудил с Путиным экономику и инвестиционный климат России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил инвестиционный климат в стране.
Общество
Россиянам станет доступна функция оплаты электронных чаевых
Отмечается, что в 2020 году банки и платежные системы намерены распространить функцию оплаты электронных чаевых по всей России.
Происшествия
Приморцу дали пожизненный срок за три убийства
Суд в Приморье признал местного жителя виновным в трех убийствах и покушении на убийство трехлетнего ребенка и 19-летнего юноши и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает региональное СУ СК РФ.
Авто
Названы системы, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Происшествия
Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье
В Подмосковье на переезде железной дороги Москва — Рязань поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Происшествия
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
Армия и оружие
МО РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Варшавы
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Политика
Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития
Новым министром экономического развития может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, рассказал «Известиям» в воскресенье, 19 января, высокопоставленный федеральный чиновник.
Кино
«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США
Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
Происшествия
В Самаре возле «Колизея» загорелся ресторан «Золотая Пагода»
В субботу, 18 января, в Самаре произошло ЧП. На улице Георгия Димитрова загорелся ресторан «Золотая Пагода».
Общество
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Происшествия
На Алтае напали на журналистку «за предвзятость к властям»
Сотрудницу СМИ обматерил и ударил по лицу посетитель кафе Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".
Политика
Премьер Украины надеется на установление личности записавших совещание
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду на то, что спецслужбы установят лиц, которые причастны к записи разговоров на совещании.
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате стрельбы на Гавайях
На Гавайях в результате стрельбы убиты двое полицейских. Огонь по стражам порядка открыл мужчина, которого ранее выселили из дома.
Политика
Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии
Россия считает итоги состоявшейся в Берлине Международной конференции по Ливии полезными, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент RNS.
Политика
Зеленский: Путин понимает нашу позицию
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.
Политика
В Киев доставили тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране
На Украину из Ирана доставили тела погибших в авиакатастрофе украинцев. Самолет уже приземлился в Киеве в аэропорту «Борисполь».