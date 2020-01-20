Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину. Ранее украинская погранслужба сообщила, что четырех актеров из России не пропустили пограничники в аэропорту города Запорожье.

Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине

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