Общество

РИА НовостиРИА НовостиБашаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине

Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину. Ранее украинская погранслужба сообщила, что четырех актеров из России не пропустили пограничники в аэропорту города Запорожье.
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Башаров высказался о срыве своего спектакля на Украине

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