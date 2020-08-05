Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
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Министерство финансов перечислило 69 регионам России транш на сумму 100 млрд рублей в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение ранее дало правительство страны.В источнике
Подробнее о событии
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
Российская газета3 августа в 02:24
Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса
Интерфакс - Россиявчера в 06:17