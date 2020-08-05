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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Министерство финансов перечислило 69 регионам России транш на сумму 100 млрд рублей в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение ранее дало правительство страны.В источнике
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RT на русском

В Приморье рассказали о мерах поддержки региона

RT на русском04:03
Российская газета

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Российская газета3 августа в 02:24
Деловое.ТВ

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Деловое.ТВ02:20
ТАСС

Новгородская область получила вторую дотацию из федбюджета объемом более 512 млн рублей

ТАССвчера в 06:57
Интерфакс - Россия

Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса

Интерфакс - Россиявчера в 06:17
Rambler News Service

Регионы получили новый транш финансовой поддержки

Rambler News Service3 августа в 03:31
Столица на Онего

Вызванные коронавирусом потери бюджета Карелии снова компенсируют из Москвы

Столица на Онего04:39
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Судно с российскими моряками получило повреждения при взрыве в Бейруте

Инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила ТАСС, что в порту Бейрута пришвартован пароход, на борту которого в момент взрыва находились российские моряки.
Пятый канал06:44
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
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Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век3 августа в 14:01
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии

Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса.
Народные новости03:55
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В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК

Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM03:59
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