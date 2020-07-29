Экономика
Газета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Томской области выделили 450 миллионов на оплату услуг ЖКХ льготникам
Московский Комсомолецвчера в 11:31
В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»
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Разлив топлива в Норильске: двоих фигурантов отпустили из-под стражи
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В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
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Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
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Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
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Следствие возбудило уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта
Следственный комитет России после обнаружения в Санкт-Петербурге расчлененного тела рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) возбудил дело об убийстве.
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В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3
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