Общество

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияБашкирия вложит в создание ОЭЗ «Алга» 6,3 млрд рублей

Interfax-Russia.ru - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в среду подписал постановление о создании в Башкирии особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Алга", сообщила пресс-служба регионального правительства.
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