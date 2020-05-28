Общество
Интерфакс - РоссияБашкирия вложит в создание ОЭЗ «Алга» 6,3 млрд рублей
Interfax-Russia.ru - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в среду подписал постановление о создании в Башкирии особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Алга", сообщила пресс-служба регионального правительства.
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Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.
Lenta.ru вчера в 00:52
Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
Армия и оружие
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.
Комсомольская правда вчера в 06:08
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров
Рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в кинотеатрах подготовили Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ: - при походе в кино рекомендуется носить защитную маску.
АТВмедиа вчера в 07:30
Общество
Москвичам разрешат гулять по графику с 1 июня
С 1 июня в Москве власти разрешат жителям гулять, но пока в тестовом режиме и по графику, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 27 мая в 11:48
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК вчера в 20:51
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Шоу-бизнес
Пустилась во все яркое. Топ-5 образов Елены Степаненко после развода
StarHit.ru вчера в 23:00
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
Общество
Рекордное количество осадков выпадет в Москве в пятницу
Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:01
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru 27 мая в 08:08
Общество
Режим самоизоляции продлен в Воронежской области до 15 июня
Губернатор принял решение, что режим самоизоляции будет продлен в Воронежской области до 15 июня.
Полиграф.Медиа вчера в 11:52
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Экономика
Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы
Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет.
Lenta.ru 01:53
Общество
Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.
РИА Новости вчера в 18:48
Наука
Как изучение редких болезней помогает искать вакцину от COVID
Идентификация антител против коронавирусов у лиц с дерматомиозитом не обязательно означает, что вирус вызывает заболевание.
Ридус вчера в 09:54
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ
Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения «Князь Владимир» усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» передана ВМФ.
RT на русском вчера в 10:47
Футбол
Вальдес возглавил клуб 4-го дивизиона чемпионата Испании
Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес стал новым главным тренером клуба «Орта» из 4-го испанского дивизиона.
Матч ТВ 01:37
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 27 мая в 08:53
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04