Башкирия возглавила список субъектов России по величине бюджетного дефицита
Отмечается, что большинство субъектов страны (58 штук) завершили 2020 год с дефицитом. Его общий объем превысил 760 млрд рублей. Напомним, в этот раз Башкирия намерена завершить год с дефицитом в 22 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов
Уже в октябре 40% регионов имели дефицит бюджета, напоминает она: самый сильный дефицит наблюдался у тех регионов, которым недодали дополнительных трансфертов из федерального бюджета (Архангельская, Кемеровская области, Коми), а также «богатые» Тюменская область и Ненецкий АО.
РБК23:00
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