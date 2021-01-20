Отмечается, что большинство субъектов страны (58 штук) завершили 2020 год с дефицитом. Его общий объем превысил 760 млрд рублей. Напомним, в этот раз Башкирия намерена завершить год с дефицитом в 22 млрд рублей.

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С чего всё началось Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов Уже в октябре 40% регионов имели дефицит бюджета, напоминает она: самый сильный дефицит наблюдался у тех регионов, которым недодали дополнительных трансфертов из федерального бюджета (Архангельская, Кемеровская области, Коми), а также «богатые» Тюменская область и Ненецкий АО. РБК 23:00