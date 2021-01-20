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Business FM Уфа
Business FM Уфа

Башкирия возглавила список субъектов России по величине бюджетного дефицита

Отмечается, что большинство субъектов страны (58 штук) завершили 2020 год с дефицитом. Его общий объем превысил 760 млрд рублей. Напомним, в этот раз Башкирия намерена завершить год с дефицитом в 22 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов

Уже в октябре 40% регионов имели дефицит бюджета, напоминает она: самый сильный дефицит наблюдался у тех регионов, которым недодали дополнительных трансфертов из федерального бюджета (Архангельская, Кемеровская области, Коми), а также «богатые» Тюменская область и Ненецкий АО.
РБК23:00
Официальный комментарий
Минфин России
Ситуация с бюджетами регионов находится под контролем правительства РФ. По оперативным данным Минфина России, в 2020 году общие доходы регионов увеличились на 10%
ТАСС06:18
Подробнее о событии
URA.Ru

Экономист: регионы РФ не справятся сами с последствиями пандемии

URA.Ru04:20
Коммерсантъ

70% регионов России закончили год с дефицитом бюджета

Коммерсантъ00:32
РИА Новости

РБК: 58 российских регионов закончили год с дефицитом бюджета

РИА Новости01:49
ТАСС

РБК: большинство регионов РФ завершило 2020 год с дефицитом бюджетов

ТАСС01:37
Ведомости

Почти 70% регионов России закончили год с дефицитом бюджета

Ведомости00:59
Lenta.ru

Больше половины российских регионов столкнулись с нехваткой денег

Lenta.ru00:51
РБК

Регионы с самым высоким дефицитом бюджета в 2020 году. Инфографика

РБК04:47

Расследование Навального о «дворце Путина» посмотрели 25 млн раз за сутки

25 миллионов за сутки pic.twitter.com/0vHzFPwEJh — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 20, 2021 Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей.
Расследование Навального о «дворце Путина» посмотрели 25 млн раз за сутки
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