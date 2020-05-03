Коронавирус
ИзвестияБашкирия вывезет 1,8 тыс. вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтяном месторождении в Якутии, прибудут домой в течение недели, сообщил 3 мая заместитель главы администрации Башкирии Ринат Баширов.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
В Башкирии «изолируются» почти две тысячи нефтяников — вахтовиков из Якутии
Газета Республика Башкортостан01 мая в 00:50
В Башкирию вернулась первая группа вахтовиков с Чаядинского месторождения в Якутии
КП - Уфавчера в 14:14
« Это наши братья»: Башкирия примет на самоизоляцию вахтовиков из Якутии
Аургазинский вестник02 мая в 03:15
Башкирия первая из регионов России организовала возвращение вахтовиков из Якутии
Горобзор.рувчера в 13:52
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как переболела пневмонией
АБН 02 мая в 10:29
Общество
За сутки в Забайкалье выявили 14 новых случаев заражения SARS-CoV-2
По данным оперативного штаба на 4 мая, в крае подтверждено 215 случаев новой коронавирусной инфекции, в 12% речь идёт об инфицирования детей.
REGNUM 00:03
Происшествия
В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM 02 мая в 08:27
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Наука
Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили
Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании.
Lenta.ru вчера в 08:52
Политика
Новосибирский экс-губернатор хочет стать депутатом парламента
Новосибирск, 4 мая 2020, 06:53 — REGNUM Сенатор и экс-губернатор Владимир Городецкий намерен участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.
REGNUM вчера в 23:53
Общество
Перелет из Москвы в Пекин разрешат лишь при наличии справки
Посольство Китая в России предупреждает, что воспользоваться услугами авиаперевозчика Air China и совершить перелет из Москвы в Пекин можно только при наличии медицинской справки.
Вечерняя Москва вчера в 23:32
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Политика
Госдеп США обвинил Китай в сокрытии информации с коронавирусом
Власти Китая скрывали информацию о коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, чем способствовали ее распространению.
Татар-информ вчера в 14:06
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Экономика
Спаси и поддержи: пять типов госпомощи бизнесу, которые уже работают
Нерабочие недели просадили многие виды бизнеса, а обязательства выплачивать зарплату поставили их владельцев в тупик.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
В Хакасии ещё у 30 человек выявлен коронавирус
REGNUM вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Лена Миро озвучила причины психических отклонений сына Яны Рудковской
В российские СМИ проникла информация, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша страдает синдромом Аспергера - психическим заболеванием, при котором дети не могут контролировать свои эмоции, часто страдают вспышками гнева и агрессии.
Bimru.ru вчера в 07:14
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка
Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
Общество
Ученые нашли природное средство от похмелья
Профиль 01 мая в 21:30
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
Сильные дожди, мокрый снег, грозы и штормовой ветер пообещали синоптики жителям Новосибирской области в понедельник и вторник.
Sibnet Новости вчера в 06:33
Общество
4 мая в доме все блестит – в карманах звенит
Считалось, что 4 мая нужно обязательно провести в доме генеральную уборку: отдраить все до блеска, выбросить ненужное, вымести углы.
Молодой коммунар вчера в 22:41
Общество
Обходными путями. Жители Змеиногорского района нарушают карантин
Жители Змеиногорского района, который с 24 апреля помещен на карантин, нашли способ покинуть пределы закрытой зоны и оказаться в соседнем муниципалитете, пишет местная газета "Змеиногорский вестник".
АМИТЕЛ вчера в 22:45
Экономика
Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%
Ростех заявил, что при поддержке Минпромторга договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм.
ТАСС вчера в 08:43
Происшествия
На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы
Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.
REGNUM 02 мая в 21:09
Общество
Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции
Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
Музыка
Волгоградские осужденные играют в КВН и поют дуэтом
Волгоградская правда вчера в 23:48
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС 02 мая в 13:15
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 14:53