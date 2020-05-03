Жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтяном месторождении в Якутии, прибудут домой в течение недели, сообщил 3 мая заместитель главы администрации Башкирии Ринат Баширов.

Происшествия В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области. 17

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Наука Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании. 11

Политика Новосибирский экс-губернатор хочет стать депутатом парламента Новосибирск, 4 мая 2020, 06:53 — REGNUM Сенатор и экс-губернатор Владимир Городецкий намерен участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. 61

Общество Перелет из Москвы в Пекин разрешат лишь при наличии справки Посольство Китая в России предупреждает, что воспользоваться услугами авиаперевозчика Air China и совершить перелет из Москвы в Пекин можно только при наличии медицинской справки. 4

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 9

Экономика Спаси и поддержи: пять типов госпомощи бизнесу, которые уже работают Нерабочие недели просадили многие виды бизнеса, а обязательства выплачивать зарплату поставили их владельцев в тупик.

Шоу-бизнес Лена Миро озвучила причины психических отклонений сына Яны Рудковской В российские СМИ проникла информация, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша страдает синдромом Аспергера - психическим заболеванием, при котором дети не могут контролировать свои эмоции, часто страдают вспышками гнева и агрессии. 27

Общество Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 163

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Общество Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области Сильные дожди, мокрый снег, грозы и штормовой ветер пообещали синоптики жителям Новосибирской области в понедельник и вторник. 19

Общество 4 мая в доме все блестит – в карманах звенит Считалось, что 4 мая нужно обязательно провести в доме генеральную уборку: отдраить все до блеска, выбросить ненужное, вымести углы.

Общество Обходными путями. Жители Змеиногорского района нарушают карантин Жители Змеиногорского района, который с 24 апреля помещен на карантин, нашли способ покинуть пределы закрытой зоны и оказаться в соседнем муниципалитете, пишет местная газета "Змеиногорский вестник". 4

Экономика Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500% Ростех заявил, что при поддержке Минпромторга договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм. 125

Происшествия На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС. 13

Общество Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.