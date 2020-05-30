Коронавирус
Огни АгиделиМинистр здравоохранения России посетит Башкирию
Министр в ходе визита побывает на объектах здравоохранения - это республиканский онкодиспансер, детская клиническая больница, кардиологический диспансер, затем состоится конференция в режиме прямой видеосвязи по теме лечения онкобольных в условиях коронавирусной эпидемии.
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Министр здравоохранения России прибудет в Уфу на открытие COVID-госпиталя
ГТРК Башкортостанвчера в 10:38
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Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
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RT на русском 01:23
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В городе Сунжа республики Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО).
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На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
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