Министр в ходе визита побывает на объектах здравоохранения - это республиканский онкодиспансер, детская клиническая больница, кардиологический диспансер, затем состоится конференция в режиме прямой видеосвязи по теме лечения онкобольных в условиях коронавирусной эпидемии.

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Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. 836

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6K

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Происшествия В Петербурге иномарка сбила четырехлетнюю девочку Около 22:00 на Биржевой площади 29-летний водитель Hyundai совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода. 25

Политика Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд. 583