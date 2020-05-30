Коронавирус

Огни АгиделиОгни АгиделиМинистр здравоохранения России посетит Башкирию

Министр в ходе визита побывает на объектах здравоохранения - это республиканский онкодиспансер, детская клиническая больница, кардиологический диспансер, затем состоится конференция в режиме прямой видеосвязи по теме лечения онкобольных в условиях коронавирусной эпидемии.
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Министр здравоохранения России прибыл в Уфу

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Министр здравоохранения РФ посетит с рабочим визитом Башкирию

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Министр здравоохранения России посетит с рабочим визитом Башкирию

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Министр здравоохранения Мурашко посетит Башкортостан

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Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался.
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Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до 16 июня включительно.
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В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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