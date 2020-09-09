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РИА Новости
РИА Новости

Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.В источнике
С чего всё началось
РБК Уфа

БСК заявила об изменении планов по разработке Шахтау

Дальнейшая разработка шихана Шахтау позволит предприятию решить сырьевую проблему еще на два года. Об этом на заседании совета директоров, проходящем в эти минуты в региональном правительстве, заявил гендиректор завода Эдуард Давыдов.
РБК Уфавчера в 06:33
Подробнее о событии
ТАСС

Башкирская содовая компания планирует разработать карьер Шахтау ниже уровня грунтовых вод

ТАСС02:39
РИА Новости

Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

РИА Новости01:53
Коммерсантъ Уфа

Совет директоров БСК не смог утвердить протокол по итогам заседания

Коммерсантъ Уфавчера в 11:34
Реальное время

«Башкирская содовая компания» решила дальше разрабатывать существующий карьер Шахтау

Реальное время20:25
Коммерсантъ

БСК ради соды глубоко зайдет

Коммерсантъвчера в 14:34
Эхо Москвы в Уфе

АО «БСК» намерена разобраться с правами на геологоразведку Куштау в соответствии с имеющейся лицензией

Эхо Москвы в Уфевчера в 11:36
UfaTime.ru

Башкирская содовая компания на время закрыла сырьевую проблему

UfaTime.ru01:09

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Известия19:30
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Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе

Потерю костной и мышечной массы, вызванную длительным нахождением в условиях микрогравитации, можно предотвратить, если вводить ингибитор белка миостатина — рецептор-обманку (модификацию рецептора к активину II типа, ACVR2B), сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+17 сентября в 15:41

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Разбираем два реальных способа сэкономить на отоплении

Способ 1: поставить счетчик и пойти в суд Самый простой, казалось бы, способ — установить индивидуальный прибор учета тепла: он покажет сколько на самом деле теплоносителя и какой температуры попадает к вам в квартиру.
НГС2422:00
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось.
REGNUM23:17
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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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