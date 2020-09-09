Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау
Смотрите также
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Тихановская записала обращение к гражданам России
Испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca приостановлены
Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
В Японии самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира без маски
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
В Турции вводят масочный режим для граждан и туристов
Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран
Лоза допустил, что суд может пересмотреть приговор Ефремову
Тихановская записала обращение к гражданам России
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Госдеп США пригрозил Белоруссии новыми санкциями
Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.В источнике
С чего всё началось
БСК заявила об изменении планов по разработке Шахтау
Дальнейшая разработка шихана Шахтау позволит предприятию решить сырьевую проблему еще на два года. Об этом на заседании совета директоров, проходящем в эти минуты в региональном правительстве, заявил гендиректор завода Эдуард Давыдов.
РБК Уфавчера в 06:33
Подробнее о событии
АО «БСК» намерена разобраться с правами на геологоразведку Куштау в соответствии с имеющейся лицензией
Эхо Москвы в Уфевчера в 11:36